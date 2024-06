Tchad : renforcement des capacités des leaders locaux sur le dialogue intergénérationnel à Sarh

Le YALI Chad, en collaboration avec Afriyan et Salama Peace, sous la supervision du Réseau des Jeunes pour le Développement et le Leadership au Tchad, organise ce 04 juin 2024, à Sarh un atelier de renforcement des capacités des modèles trans-générationnels et autorités locales, leaders traditionnels et religieux dans l’accompagnement des « villages de la démocratie.»



L’objectif de cet atelier est de renforcer l’environnement institutionnel favorable à la participation des jeunes filles et garçons, aux mécanismes de prise de décision et des cadres de collaboration promouvant la gouvernance inclusive, et contribuant au dialogue entre la jeunesse et les acteurs des institutions publique.



La cheffe de mission, Mme Nodjimongoum Mariana a précisé que cet atelier vise à renforcer les compétences des acteurs de terrain, et créer un environnement propice au dialogue intergénérationnel, pour mieux cerner les causes profondes entravant l’égalité entre les sexes et la participation effectives des jeunes et femmes dans les processus de prises de prise de décisions et de la représentabilité.



Elle a ajouté que promouvoir le renforcement le dialogue intergénérationnel c’est promouvoir le développement durable et la cohésion sociale dans une communauté. Très ému par cette initiative, le préfet du département du Barh-Koh, Oumar Ali Nanina a salué cette initiative entreprise par les différents partenaires techniques et financiers.



Il a souligné qu’en mettant en œuvre ces stratégies, les communautés vont bénéficier d’une gouvernance plus inclusive et efficace, d’une meilleure cohésion sociale et d’un développement durable ancré dans la collaboration et le respect mutuel.



« Je vous encourage à promouvoir et à vulgariser la résolution 2250 des Nations Unis et enfin renforcer et animer les villages de la Démocratie », a conclu Oumar Ali Nanina, le préfet du département du Barh-Koh Il faut noter que cet atelier de formation regroupe cinquante participants venus des quatre départements du Moyen-Chari, et prendre fin le 05 juin 2024.



Les participants bénéficieront également d'une formation pratique sur les techniques de communication, d'animation de groupe, ainsi que sur la manière de dispenser des informations de manière inclusive et respectueuse, dans le cadre du dialogue intergénérationnel.