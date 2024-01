Tchad : renforcement des capacités du réseau de médiation des conflits agro-pastoraux à Mbaibokoum

Ce partage d'expérience s'inscrit dans le cadre du projet médiation agro-pastorale.



En effet, les médiateurs communautaires venant de Larmanaye, Bitoye et Mbaibokoum, plancheront pendant trois jours, sur les techniques d'analyse des conflits, l'analyse et la médiation des conflits, ainsi que sur les qualités requises pour un médiateur communautaire et leadership.



Pour une bonne compréhension, le chef de mission adjoint du dialogue humanitaire de la République centrafricaine et du Tchad, Evariste Dabire, a éclairci l'auditoire sur le contexte et la justification du projet, car selon lui, il a pour objectif d'amener les éleveurs et les agriculteurs à la cohabitation pacifique et le vivre ensemble, gage de la paix tant prôné par les plus hautes autorités du pays.



Mais aussi et surtout, d'orienter les médiateurs communautaires du réseau à acquérir les connaissances nécessaires sur les techniques de la résolution des conflits, et la médiation des conflits.



Evariste Dabire a rappelé les autorités locales pour leurs efforts consentis dans le cadre de la sensibilisation des deux corporations dans le domaine du vivre ensemble, avant de saluer leur engagement et détermination au côté des médiateurs communautaires à accomplir leurs missions déjà envisagées dans la première phase.



Ouvrant les travaux, le maire de la ville de Mbaibokoum Gohouloum Victor, a apprécié à sa juste valeur, l'initiative des organisateurs qui selon lui, cadre bien avec la politique du gouvernement. Cet atelier permettra aux médiateurs communautaires d’accomplir une bonne médiation des conflits pour zéro conflit dans les Monts de Lam, dans les jours à venir.



Et le maire de poursuivre qu'il est préférable de mettre l'accent sur la sensibilisation des communautés, et de les orienter à cultiver la paix, le pardon et l'amour du prochain. Enfin, Gohouloum Victor a exhorté les participants à être réceptifs, afin de capitaliser les acquis à la base, pour une compréhension juste et claire.



Les médiateurs communautaires auront trois jours pour échanger sur les différentes thématiques permettant la résolution des conflits de manière pacifique, pour un développement durable.