Tchad : renforcement des capacités sur l'importance de l'élevage dans les cantons Bero, Kome et Miandoum

Le facilitateur Djabou Ngandei, qui est également chef de secteur de l'élevage de la Nya, a d'abord démontré de manière convaincante l'importance de l'élevage dans la vie socio-économique du producteur. De la vente sur pied en passant par les sous-produits animaux, la contribution est toujours essentielle pour améliorer les moyens de subsistance et augmenter les capacités de production.



Cependant, l'animal mérite un traitement préventif et curatif pour maintenir son équilibre sanitaire. Sinon, l'animal peut facilement contaminer l'homme et son entourage immédiat. Il est donc essentiel d'assurer une bonne alimentation en apportant des aliments nutritifs supplémentaires. Le facteur limitant n'est pas seulement les maladies et la malnutrition, mais surtout les cas de vols intercommunautaires. Les sous-produits peuvent également contribuer de manière significative à l'agriculture.



Pour atteindre les objectifs de manière optimale, les participants ont recommandé au gouvernement d'aider financièrement et matériellement le groupement Madjilebe de Bébédjia pour la réalisation de ses objectifs en faveur du bien-être familial.