Tchad : renforcement des compétences pédagogiques des enseignants de Mbikou sur l’évaluation des apprentissages

Durant la formation, les enseignants ont échangé sur l’importance de l’évaluation des apprentissages, les critères d’évaluation, la notation par code, ainsi que l’analyse et la communication des résultats. Pour une meilleure compréhension du thème, le coordonnateur des activités de l’IPEP de Mbikou, Dandadji Ayouba, appuyé par le responsable du centre de formation continue, Mbaigoto Rigobert, a animé des sessions sur les différentes étapes de l’évaluation, la mesure du degré de compréhension des élèves et la notation chiffrée.



Lors des discussions, les participants ont soulevé des préoccupations liées à l’évaluation des compétences et des savoirs spécifiques acquis par les élèves, mettant en avant l’importance d’un bon suivi des apprentissages en milieu scolaire.



Dans son discours de clôture, l’Inspecteur Pédagogique de l’Enseignement Primaire de Mbikou, Tomdongarti Ngaredim, a exhorté les enseignants à respecter rigoureusement les étapes de l’évaluation afin de mieux diagnostiquer l’acquisition des compétences par les élèves. Il les a également appelés à être des modèles d’intégrité et d’engagement, soulignant que l’absentéisme et le manque de rigueur pédagogique entravent le bon déroulement du cursus scolaire des apprenants.



Cette formation marque une avancée significative dans l’amélioration des pratiques pédagogiques des enseignants de Mbikou, contribuant ainsi à un système éducatif plus performant et adapté aux besoins des élèves.