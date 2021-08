Tchad : renforcement des méthodes d'enregistrement du cancer pour les patients

Le ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS), a organisé ce 12 août 2021, un atelier de formation à Bakara, axé sur les méthodes d'enregistrement du cancer au Tchad. Cette formation permettra aux bénéficiaires de gérer les registres de cancers.

L'objectif principal des registres de cancers relève de l'épidémiologie. Il ne s'agit pas d'un simple cahier tenu pour l'enregistrement des malades, mais c'est un type de registre de population informatisé, précise le représentant de l'OMS au Tchad, Dr Djimrassengar Daoudongar Honoré.



Les registres visent à améliorer la qualité, la prise en charge et le suivi des patients. « C'est une véritable avancée pour le Tchad en matière de lutte contre le cancer et une plus-value incontestable pour les Tchadiens », a déclaré le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Ismail Bahr Bachar. Le registre est indispensable à la veille sanitaire et à la planification du système de soins. Le Tchad aura ainsi un système d'enregistrement de données nominatives et cliniques, sur les personnes atteintes de cancer. II s'agit de répondre aux besoins de la population et de son système de santé en matière de lutte contre le cancer, et contribuer ainsi à l'amélioration de l'état de santé de la population du Tchad.



Le directeur général du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale, Dr Ismail Bahr Bachar, a souligné que le gouvernement et ses partenaires ont toujours développé et mis en place des nouvelles stratégies dans la lutte contre cette maladie, notamment le premier registre national du cancer. Le Programme national de lutte contre le cancer pilote le projet en tant qu'institution responsable, en liaison avec les hôpitaux, cliniques privées et les autres acteurs-clés du système de santé en général, et dans le domaine de la lutte contre le cancer en particulier.