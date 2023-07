Tchad : renforcement du plaidoyer et mobilisation des ressources sur la santé reproductive

Le ministère de la Santé publique et de la Prévention, en partenariat avec l'UNFPA, a organisé le 17 juillet 2023 un atelier de formation sur le plaidoyer et la mobilisation des ressources.



Lors de cet événement, la représentante adjointe de l'UNFPA, Kakam Elise, a souligné les efforts louables du gouvernement et de ses partenaires techniques et financiers pour améliorer l'accès des femmes et des filles à une gamme complète de produits de santé reproductive. Elle a souligné l'importance de garantir leur droit à la santé sexuelle et reproductive, en assurant un accès facile et approprié aux services nécessaires.



Cette formation avait pour objectif d'utiliser une approche basée sur l'outil SMART (Spécifique, Mesurable, Atteignable, Réaliste, Temporellement défini), afin de concevoir, adapter et suivre les interventions stratégiques de plaidoyer et de mobilisation des ressources domestiques.



L'objectif final était de permettre une évaluation précise des besoins identifiés et de développer une stratégie de mobilisation des ressources adéquate pour aider le Tchad à augmenter son financement national pour les produits de santé reproductive et la planification familiale de qualité.



Le secrétaire général du ministère de la Santé publique et de la Prévention, Dabsou Guidaoussou, a souligné que des actions telles que le dialogue national, la signature d'un compact entre le ministère de la Santé publique et de la Prévention et l'UNFPA, ainsi que la signature des engagements Family Planning 2030, visaient à réduire la mortalité maternelle et à mettre fin à ces décès évitables.



Le cofinancement a été mis en avant comme une solution simple pour augmenter la contribution des pays aux coûts des produits de base. L'objectif est d'accroître progressivement la participation financière du gouvernement, afin de pouvoir à terme financer les produits de santé reproductive avec les ressources nationales.



Les participants ont été équipés lors de cette formation pour élaborer des stratégies de plaidoyer visant à mobiliser plus facilement les ressources nationales pour l'acquisition de produits de santé en général, et plus particulièrement pour les produits de santé reproductive.