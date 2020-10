Tchad : renforcer la consultation prénatale, un défi pour améliorer les indicateurs de santé

L'Organisation des Premières Dames d'Afrique pour le Développement (OPDAD-Tchad), en partenariat avec la commune du 7ème arrondissement de N'Djamena, a organisé vendredi une formation communautaire au centre Don Bosco.



La formation vise à contribuer à l'accroissement du taux de fréquentation des services de consultation prénatale en vue d'améliorer les indicateurs de santé au Tchad.



Selon le point focal de l'organisation au Tchad, Mme. Dillah Lucienne, cette formation intervient dans le cadre des activités de la Première Dame Hinda Déby Itno et de l'OPDAD section du Tchad. Elle précise que six États Africains ont bénéficié de la même formation parmi lesquels le Tchad avec le Soutien de I'Organisation ABBOTT.



L'Organisation de Premières Dames d'Afrique pour le Développement vise sept domaines d'actions principales, notamment le VIH/Sida et les maladies non transmissibles. Son Agenda 2019-2023 compte cinq axes d'intervention en faveur des couches vulnérables.