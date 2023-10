Tchad : rentrée académique à l’INSTA d’Abéché

Lors de cette cérémonie, le Directeur Général de l'INSTA, le Professeur YAYA DAGAL, a dressé le bilan de l'année académique 2022-2023 et a souhaité une bonne rentrée académique aux nouveaux étudiants. Le Secrétaire Général, le Professeur Mahamat Ahmat Taha, a rappelé les règlements en vigueur concernant les disciplines et les conditions de vie à l'INSTA. Il a également félicité les nouveaux étudiants pour avoir réussi le concours d'entrée en première année de l'institution.



En lançant officiellement la rentrée académique 2023-2024, le Recteur académique de l'Est, le Pr. Douada Mahamat Ahmat, a félicité et encouragé les enseignants pour leurs résultats et leurs efforts, ainsi que pour la réussite des étudiants aux concours de l'INSTA, malgré les difficultés. Il a profité de l'occasion pour rappeler aux responsables de l'INSTA l'importance de former les étudiants et a demandé une gestion organisationnelle efficace pour atteindre les objectifs fixés par le MESRSI.