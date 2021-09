Tchad : rentrée administrative dans les établissements scolaires

Le 15 septembre 2021 marque la date de la rentrée administrative sur l’ensemble du territoire national tchadien. Elle prépare la rentrée pédagogique 2021-2022 fixée pour le 1er octobre 2021.



La rentrée administrative constitue le moment pendant lequel se prépare la rentrée des classes. Elle donne lieu à d’intenses activités administratives visant à créer des conditions nécessaires pour un démarrage effectif des classes, explique le ministre de l'Éducation nationale et de la Promotion civique, Kosmadji Merci.



​Des orientations sont données aux chefs d'établissement scolaire : le respect des mesures édictées en vue d’éradiquer la COVID 19 doit être de rigueur tout au long de l’année scolaire 2021-2022 ; les chefs d’établissement scolaire doivent prendre des dispositions nécessaires pour faciliter la vaccination de leurs personnels et élèves.



L’année qui commence est placée sous le thème : « Un esprit de cohésion pour une éducation de qualité ». Ce thème est un appel à la mobilisation de tous les acteurs du système éducatif en vue de la restauration de l’école tchadienne dans son rôle de promotrice des valeurs citoyennes, de la cohésion sociale et du développement de capital humain.