Tchad : rentrée des classes dans l’engouement à Baro dans la province du Guera

Dans le cadre du lancement officiel de la rentrée scolaire 2023/2024, une cérémonie a eu lieu ce 3 octobre 2023 à Baro, dans le département du Guera, province du Guera.



La déléguée à l’Education nationale, Halime Djadi, accompagnée du recteur et du secrétaire général de l'Académie du Centre, ainsi que du président de l'Université Polytechnique de Mongo, ont présidé cette cérémonie.



De nombreux responsables administratifs, civils, militaires, éducatifs, ainsi que des parents d'élèves de la sous-préfecture, étaient présents. Dans son mot de bienvenue, le chef de canton, Migami Hamza Ahmat Mahreb, a salué la venue de l'équipe provinciale, pour le lancement éducatif dans son canton.



Le représentant de l'APE, Souleymane Joseph, a invité tous les parents à s'impliquer activement dans l'éducation de leurs enfants.



Quant au sous-préfet de Baro, Abdoulaye Yaya, il a souligné quelques difficultés liées au système éducatif. Après les mots d'orientation prononcés par le recteur de l'Académie du Centre, Maloum Soultane, le Pr Makkay Hassan Taïsso, président de l'Université Polytechnique de Mongo, a prodigué quelques conseils pour assurer le bon déroulement de la vie éducative.



Dans son discours de lancement, la déléguée de l'Éducation nationale et de la Promotion civique du Guéra, Halimé Djadi, a félicité les partenaires de l'éducation, pour leur contribution aux résultats de l'année précédente, et a encouragé tous les acteurs à s'impliquer activement pour obtenir de bons résultats à la fin de l'année.



La visite de l'École Catholique Associée de Baro et de l'École Primaire de Djoukoulkili a marqué la fin de la cérémonie.