Tchad : rentrée judiciaire de la Cour des comptes de la CEMAC

Une audience solennelle de rentrée judiciaire 2019-2020 de la Cour des comptes de la CEMAC a eu lieu ce lundi au Palais du 15 janvier à N'Djamena.



Le président de la Cour, Juan Carlos Orono, a présidé la séance en présence du représentant du chef de l’Etat, le ministre de la Justice, Djimet Arabi.



Dans sa réquisition, le Procureur général auprès de la Cour des comptes de la CEMAC, Ramadane Moussa, a relevé que "la Cour des comptes de la CEMAC a pour mission de contrôle d’outils et des compétences juridictionnelles sur les Etats membres."



Cette Cour compte 12 juges, soit deux par Etat membre de la CEMAC.



Avec cette rentrée judiciaire 2019-2020 de la Cour des comptes, cinq agents comptables des différentes commissions et Institutions de la CEMAC ont prêté serment.



Apres les avoir renvoyé à l’exercice de leurs fonctions, le président de la Cour des comptes de la CEMAC, Juan Carlos a insisté sur l’Inviolabilité des comptes. Il a par ailleurs reconnu que la plus part des activités prévues par son institution sont exécutées.