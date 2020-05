Tchad : renvoi de 12 agents d'un hôpital à Bébédjia, le maire dénonce un abus

Le coordonateur départemental de la Nya du parti FAR/PF a organisé mardi une conférence de presse à Bébédjia. La prestation de serment des membres des sous-Ceni communales du département de la Nya, la contribution à l'effort de guerre imposé par le préfet de la Nya et le renvoi abusif de 12 employés de l'hôpital de district de Bebedjia par le médecin-chef de district sont trois chapitres abordés lors de la conférence.



Le coordonateur départemental de la Nya du parti FAR/PF, par ailleurs maire de la ville de Bebedjia, Maina Norbert Dousangar, face aux journalistes locaux et certains en ligne téléphonique, a saisi l'opportunité pour informer de certaines irrégularités constatées dans la prestation de serment des membres des sous-Ceni.



Le coordonateur dénonce un "holdup électoral mise en place par le parti MPS". Il s'interroge sur le travail du CNDP dans la constitution des membres des sous-Ceni communales de la Nya.



Évoquant du faux et usage de faux, Maina Norbert Dousangar s'explique : "À Miaudoum par exemple, Rimasbe Sébastien de la société civile a été proposé à la présidence, mais le faux du MPS a décidé de le remplacer avec un certain Kobé Alexis du MPS. Le jour de la prestation, la base a réagi et Rimasbe a fini par prêter serment au nom de Kobé."



"Aboni Berleyo Boukar désigné sans son consentement par le MPS s'est désisté. C'est un certain Algombaye qui a prêté serment à sa place, et c'est Hervé Nadjimbaye qui a émargé devant le nom de Boukar", explique Maina Norbert Dousangar.



Accusant le CNDP, il affirme que dans les autres sous-préfectures, les membres des sous-Ceni sont affectés soit de Doba, de N'Djamena ou de Bébedjia.



Renvoi de 12 agents de l'hôpital de Bébédjia



Maina Norbert Dousangar soulève le cas des 12 agents contractuels renvoyés "de façon abusive" par le médecin chef de district. Ils seraient suspectés de détournement de médicaments. Le maire se demande si c'est le médecin chef de district ou le médecin chef de l'hôpital qui est le responsable de la structure sanitaire.



D'après lui, "dans un abus de pouvoir, le médecin chef de district a renvoyé les employés. Ces derniers ont déposé une requête à l'inspection du travail de Doba. Malheureusement, se laissant tromper par le médecin chef de district, l'inspection tente d'habiller son faux."



Le coordonateur a décidé de déposer une requête au CNDP pour que l'actuel liste des membres de la sous-Ceni du département de la Nya soit annulée. En ce qui concerne la situation de l'hôpital de district, le maire entend reprendre la situation en main pour mettre sur pied un comité de gestion.