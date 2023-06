Tchad : réorganisation à l'ANATS, Youssouf Gorou Tchabi devient directeur des affaires administratives

Le directeur de la formation, de la communication et de la sensibilisation de l'Agence nationale des titres sécurisés (ANATS), Youssouf Gorou Tchabi, a été permuté de ses fonctions par décret présidentiel vendredi, et a été remplacé par Ali Sougui Bie.



Le désormais ex-directeur de la formation, de la communication et de la sensibilisation de l'ANAT a été promu au poste de directeur des affaires administratives, matérielles et du personnel par le même décret. Il s'agit d'une permutation qui a eu lieu au sein de cette structure.