Tchad : réouverture d'une mosquée le vendredi à Abéché

Cette mosquée existe depuis les années 1950 grâce à la générosité d'un bienfaiteur. Malheureusement, suite à une forte pluie qui s'est abattue en 2022, le bâtiment a été inondé et a subi des effondrements. Grâce aux contributions des personnes bienveillantes et de la population locale, cette mosquée a pu être reconstruite. Le coût total des financements s'élève à 257000000 francs et sa construction a duré 18 mois. L'entreprise ECRB a remporté le contrat de construction.



Lors de la cérémonie d'ouverture, Cheïkh Abdoulaye Issakh Mouhadjir, Président du Conseil Supérieur des Affaires Islamiques du Ouaddaï, a dirigé la prière. Après cela, plusieurs intervenants se sont succédés au podium pour remercier et féliciter toutes les personnes ayant contribué de près ou de loin à la réhabilitation de cette mosquée.