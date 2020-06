Tchad : reprise des cours, l'ambassade de Chine fait un don à l'Université de N'Djamena

"En tant que partenaire privilégié, l'ambassade de Chine a régulièrement contribué au rayonnement de cette institution qui, à elle seule, accueille plus de la moitié des étudiants de l'enseignement supérieur public", a dit Pr. Mahamat Saleh Haggar.



"De l'accompagnement technique et financier, nous pouvons retenir entre autres la mise à disposition des enseignants chinois au profit du département de lettres et études chinoises, l'organisation du concours de culture générale a l'issue duquel, en 2017, les meilleurs lauréats ont été primés, l'octroi annuel de bourses dont je souhaite vivement le renouvellement, le financement et la mise en route du projet de construction de l'Institut Confucius", a énuméré le président de l'Université.



Ce don permettra à l'Université de N'Djamena de reprendre ses activités académiques et de recherche "en toute sérénité et sécurité, pour le plus grand bien de toute la communauté universitaire."