Tchad : reprise des travaux de bitumage de la route Gassi-Dourbali après une longue interruption

Le Directeur des Investissements Routiers, Adam Malikoura, a effectué une descente sur le terrain le mercredi 13 décembre 2023 pour observer la reprise effective des travaux. Le projet de la route Gassi-Dourbali, long de 96 km, financé intégralement par l'État, comprend le bitumage de 92 km en zone rurale et 4 km de voirie urbaine à Dourbali. Avant l'interruption des travaux en 2015, 54 km avaient été asphaltés. La SOGEA SATOM a repris les travaux à partir du PK54, avec une mobilisation d'engins pour la mise à niveau de la couche de base entre le PK54 et le PK79. Les travaux de fondation et de base se poursuivront jusqu'à Dourbali, avec l'objectif de terminer la couche d'imprégnation d'ici fin décembre.



La délégation, dirigée par le Directeur des Investissements Routiers, a également visité un stock de graviers de 29.000 m3 et un site d'approvisionnement en eau pour l'arrosage comprenant un forage et un réservoir temporaire. Le Directeur a demandé à l'entreprise de soumettre rapidement le planning des travaux. En l'absence de la mission de contrôle, des ingénieurs du Ministère des Infrastructures et du Désenclavement seront déployés pour superviser les travaux, avec l'aide du Délégué des Infrastructures de la province du Chari Baguirmi.



Le projet fait face à des défis, notamment l'utilisation incorrecte des voies de déviation par les conducteurs et la coupe d'arbustes sur l'emprise de la route par les services environnementaux, un problème soulevé par l'entreprise en raison de l'interruption des travaux.