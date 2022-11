Tchad : reprise des travaux de la route Kélo-Pala

Le chantier de construction de la route a été arrêté au début du mois d’août dernier suite à la saison des pluies. Les travaux de génie civil ont plusieurs exigences sur la qualité des ouvrages et sur la quantité d’eau qui ne favorise pas l’avancements des activités. Ce redémarrage des travaux doit faire renaitre l’espoir de la population, indique Abdelkerim Bachar Borgo.



Pour la réalisation des premiers ouvrages, le délégué des infrastructures du Mayo Kebbi Ouest dit que les déviations sont en train d’être faites pour faciliter la circulation des usagers.



La population et surtout les usagers de la route doivent respecter les déviations et les panneaux de signalisations installés. Ceci pour éviter tout désagrément et des accidents. Car beaucoup de trafic se font sur cette route, relève Abdelkerim Bachar Borgo.