Tchad : reprise effective des activités économiques et commerciales à Faya Largeau

Le secrétaire général de la province du Borkou, Pargue Dieudonné Jacques, invite les responsables des organismes demeurant dans la ville à vaquer à leurs tâches quotidiennes. « La réunion est axée sur la crise que nous avons traversé. Vous êtes sans ignorer que la ville morte a affecté les ménages et les différents services publics », affirme-t-il.



Pargue Dieudonné Jacques se réjouit de la reprise effective des activités économiques et des enseignements. « Nous avons fait la tournée pour la relance des activités économiques. Nous avons fait des efforts pour que les activités économiques reprennent mais elles ont connu un certain retard. Dieu merci, les gens ont repris les activités et les établissements scolaires sont déjà opérationnels », indique le secrétaire général de la province du Borkou.