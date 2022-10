Tchad : reprise timide des cours, le délégué de l'éducation du Logone Occidental réagit

Djikoldingam Djékoula a appelé à la mobilisation face à certains dysfonctionnements qui risquent de plomber les efforts : violence en milieu scolaire, absentéisme et retards injustifiés, alcoolisme, harcèlements, mauvaise gestion, inconscience professionnelle, paresse, agression verbale ou physique.



La grève des enseignants a retardé considérablement la reprise effective dans les établissements, malgré la rentrée scolaire lancée le 1er octobre 2022, constate Djikoldingam Djékoula.



Il appelle au sens de responsabilité des parents d'élèves et associations des parents d'élèves, notamment en s'impliquant dans le désherbage, le nettoyage des cours d'école et la construction des hangars améliorés.