Tchad : résidence de préfet saccagée dans la Tandjilé, les auteurs recherchés

Le gouverneur de la province de la Tandjilé, Bourdanet Waguing, a rencontré mardi deux communautés en conflit à Béré, avec pour objectif de les réconcilier suite à des violences meurtrières survenues dimanche entre des éleveurs et agriculteurs.



Bourdanet Waguing a situé les responsabilités de chacun, tout en instruisant le maire de la ville de Béré, Pardono Deglemine, et les chefs de canton de retrouver les fauteurs de troubles qui ont saccagé la résidence du préfet.



La résidence du préfet du département de la Tandjilé Centre a été prise d'assaut par des populations en colère lundi midi. Elle a été saccagée tandis que deux véhicules de la police ont été détruits et un corps a été abandonné sur les lieux.



Ces tensions font suite à un affrontement entre éleveurs et agriculteurs qui a fait sept morts et cinq blessés la veille, lié à la dévastation du champ de riz.