Tchad : respect des mesures dans les lieux de culte, les leaders religieux exhortés à plus de plaidoyer

Le ministre de l’Administration du territoire et des Collectivités territoriales décentralisées, Mahamat Ismaël Chaïbo, et le ministre de la Communication, Oumar Yaya Hissein, ont échangé jeudi, au cours d’une rencontre à N’Djamena, avec les leaders de trois confessions religieuses.



La rencontre était axée sur le respect des mesures barrières dans les lieux de culte, suite à un constat par les autorités d’un relâchement des citoyens.



Les leaders religieux se sont engagés à renforcer la sensibilisation afin d’éviter un regain des cas de contamination.



Évoquant la reprise des prières prévue la semaine prochaine pour l’Église catholique, l’archevêque métropolitain de N’Djamena, Monseigneur Edmond Djitaingar, a indiqué : « Nous sommes prêts et s’il y a quelques personnes qui dérogent à la règle, nous avons pris nos dispositions pour ne laisser entrer que ceux qui sont en conformité avec les mesures prises ».



« Nous avons un service de sécurité interne, et un service d’hygiène et de sécurité sanitaire propre à nous », a assuré l’archevêque.



Le représentant de l’Entente des églises et missions évangéliques du Tchad (EEMET), Benjamin Inbo Kou, a précisé que la sensibilisation continue, avec notamment des missions qui se sont déployées en zone méridionale et septentrionale.



Un durcissement des règles n’est pas exclut si les fidèles ne se conforment pas aux mesures.