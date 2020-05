Tchad : restriction des entrées et sorties, quelles délimitations pour N'Djamena ?

Le ministre délégué à la Présidence, chargé de la défense nationale et de la sécurité, le général Mahamat Abali Salah, a précisé mercredi les délimitations du champ d'application pour la ville de N'Djamena de l'interdiction des entrées et sorties, qui entre en vigueur à compter de vendredi 8 mai 2020.



Barrières :

À l'Est de N'Djamena : la limite est Gassi ;

Au Nord de N'Djamena : la limite est Lamadji ;

Au Sud de N'Djamena : la limite est Toukra.



"Cette mesure est applicable à toute la population, à tous les véhicules", a indiqué le ministre, à l'exception des véhicules de transport des marchandises et denrées alimentaires.



Cette restriction qui s'appliquera également aux chefs-lieux de provinces (arrêté n° 38 du 6 mai 2020), vise à éviter la propagation du Covid-19.