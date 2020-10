Tchad : rétablissement de la Primature, une suggestion de pré-forum

Le pré-forum de l'Est a regroupé le 14 octobre à Abéché, trois délégations provinciales du Ouaddaï, Sila et Wadi-Fira, autour du chef de mission Alio Abdoulaye Ibrahim.



La plénière a formulé une série de recommandations. S'agissant du réaménagement des grandes institutions de la République, les participants préconisent la restauration de la Primature et de la Médiature. Ils souhaitent que la Cour des comptes soit une institution à part entière.



La restauration de la Primature est également souhaitée par le pré-forum de Doba (Logone Oriental, Logone Occidental, Moyen-Chari, Mandoul) contre la suppression du poste de ministre d'État, ministre secrétaire général de la Présidence. Le rétablissement de la Médiature de la République est suggéré par la majorité des provinces, selon les conclusions.



Les provinces de l'Est demandent la suppression du serment confessionnel ou encore l'autonomisation des provinces dans la gestion des fonctionnaires et le dépôt des dossiers pour le recrutement à la Fonction publique.



À ce stade, il ne s'agit que de recommandations. Elles seront évoquées lors du 2ème Forum national inclusif.



L'objectif des pré-forums décentralisés est "d'associer les forces vives du pays" afin de recueillir leurs avis pour les transmettre au Forum national inclusif, prévu du 29 octobre au 1er novembre 2020.