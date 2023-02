Le retard du mariage des filles est un sujet de préoccupation pour la communauté chrétienne. Les chefs ecclésiastiques ont toujours enseigné aux jeunes à se marier, conformément aux Saintes Écritures.



Mais malgré cela, de nombreuses jeunes femmes restent longtemps chez leurs parents sans se marier. Ce phénomène est souvent critiqué et condamné dans certaines dénominations. Les filles qui sont à l'âge de se marier accusent souvent les jeunes hommes de ne pas faire de mariage une priorité.



Astam Sophie, une choriste de l'Union des Eglises Evangéliques des frères, souligne que les jeunes hommes ne sont pas sérieux de nos jours et préfèrent souvent une relation dans l'ombre, plutôt qu'un engagement en mariage. Françoise, membre de l'Eglise Evangélique au Tchad, est également victime d'une relation qui a duré 7 ans, sans aboutir au mariage.



Selon elle, la majorité des jeunes ne sont pas prêts pour le mariage et sont trop intéressés par la vie de concubinage, une pratique qui n'est pas religieuse. Le problème de la dot est également souvent évoqué comme une cause du retard du mariage des filles.



Cependant, pour le pasteur Jonas Jedidiam, qui est un ancien sataniste, le retard du mariage des jeunes est plus spirituel que financier. Il estime que le diable veut maintenir les jeunes dans la vie de dépravation sexuelle.



Les conditions de mariage ont également évolué avec le temps. Les aspects financiers, l'appartenance ethnique et religieuse, le rang social des deux familles et le choix du conjoint, sont des facteurs importants à prendre en compte dans le mariage d'aujourd'hui.



Pour Andreas, géographe de formation, le problème réel n'est pas la cherté de la dot, ni la cherté de vie, mais plutôt la démographie féminine. Il estime qu'il n'y aura pas de pénurie de femmes en raison de l'espérance de vie élevée des femmes. Pour éviter le retard de mariage des filles, il est important d'apprendre aux jeunes à s'unir selon leurs moyens.



L'Eglise doit également jouer un rôle important dans le mariage des jeunes, en aidant les jeunes à choisir leur conjoint ou conjointe. C'est en prenant en compte ces différents facteurs que l'on pourra trouver une solution à ce phénomène de retard du mariage des filles.