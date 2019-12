Tchad : retour au calme à Bodo après l'intervention des autorités

Le calme est revenu à Bodo -chef-lieu du département de Kouh Est dans la province du Logone Oriental- ce mardi après-midi. Dès son arrivée sur place, le gouverneur de la province du Logone Oriental a aussitôt rencontré les parents des victimes. Après concertations, les parents ont accepté d'enterrer les corps des victimes. Ils entendent porter plainte.



Quatre personnes ont été tuées lundi suite à un incident à Bodo. A l'origine de l'incident, Minguedjim Justin devait depuis un mois la somme de 2000 Francs CFA à l’épouse d’un officier de la gendarmerie locale. Ne pouvant plus patienter, cette dernière est allée ce lundi 9 décembre réclamer son argent auprès de son créancier qui se trouvait en plein marché de Bodo.



Minguedjim Justin a expliqué qu’il n’a pas encore d’argent pour payer sa dette. La femme s'est énervée et a donné une gifle à Justin qui a riposté et l'a tabassé.



La femme a alerté son époux qui se trouvait en service à la brigade de gendarmerie. Le mari très en colère, a donné l’ordre à deux gendarmes d’aller amener de force Minguedjim Justin.



Les deux officiers ont alors interpellé Justin. Il a refusé d’obtempérer, exigeant un mandat d’amener avant de s’y rendre. S’en est suivi alors une altercation entre les deux gendarmes et Justin. L’un des gendarmes, ne pouvant supporter la résistance de Justin, a sorti son arme et a abattu Justin sur le champ.



Très remontée, la population a aussitôt transporté le corps de la victime pour le déposer sous le mat du drapeau de la brigade. Les parents de la victime se sont rassemblés pour se rendre à la brigade de gendarmerie afin de constater la mort de leur fils.



Craignant une émeute, selon des témoins, le commandant de la compagnie de gendarmerie a ouvert le feu sur la foule tuant ainsi deux personnes dont une femme.