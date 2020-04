Tchad : retrait définitif de délégation de pouvoirs pour la Fédération d'athlétisme

Le ministère de la Promotion des jeunes, des Sports et de l'Emploi, Mahamat Nassour Abdoulaye, a annoncé vendredi le retrait définitif de la délégation de pouvoirs à la Fédération tchadienne d'athlétisme.



Cette décision fait suite à un refus de la Fédération de "se conformer aux textes réglementaires."



Le 2 janvier 2020, un arrêté du ministre avait retiré provisoirement la délégation de pouvoirs. Cet retrait était un sursis provisoire, afin d'inciter la Fédération tchadienne d'athlétisme à se conformer aux textes réglementaires, à travers l'organisation sous l'égide du Comité olympique et sportif tchadien (COSC), d'une assemblée générale "élective, inclusive et ouverte", a précisé Mahamat Nassour Abdoulaye.



Il a ajouté que "cette fédération a refusé d'obtempérer", le département ministériel se voyant obligé "d'appliquer les dispositions des textes en vigueur."



La Fédération tchadienne d'athlétisme ne peut donc plus organiser une compétition ou manifestation à l'échelle nationale. C'est le ministère en charge des sports qui reprend désormais toutes les prérogatives dans le domaine de l'athlétisme, a indiqué le ministre Mahamat Nassour Abdoulaye.



Un plan de travail sera proposé afin de restructurer les différentes Ligues provinciales pour "redonner un souffle nouveau à cette discipline", et préparer tous les athlètes aux compétitions futures.