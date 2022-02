Tchad : réunies à Mao, les personnes handicapées en réflexion sur leur rôle sociétal

La salle communale de la ville de Mao a abrité le 5 février l'édition 2022 de la journée nationale des personnes handicapées, sous le thème : "responsabilité et implication des personnes handicapées pour un développement inclusif et durable après Covid-19".



Le délégué provincial de la femme, de la famille et de la protection de l'enfance du Kanem, Abdel-latif abderaman Tom, s'est félicité de l'attention portée sur la province du Kanem pour cette journée. Différentes associations et fédérations des personnes handicapées ont honoré de leur présence.



La commémoration de cette journée est un moment propice pour une réflexion sur les principaux enjeux auxquels est confrontée cette catégorie, à travers des formations, des conférence-débats et des manifestations socio-culturelles.