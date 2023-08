Tchad : réunion constructive entre le gouverneur et les délégués provinciaux du Kanem

L'objectif de cette rencontre était d'examiner les activités menées au cours des semaines passées. Plusieurs points ont été abordés, notamment le non-respect de la hiérarchie des responsables des ONG envers l'administration provinciale, les problèmes liés à la santé, à l'agriculture et à l'éducation.



Les délégués ont soulevé des difficultés lors de la réunion, et le gouverneur de la province du Kanem, Issaka Hassan Jogoï, a pris bonne note de leurs préoccupations et s'est engagé à les transmettre aux autorités compétentes.



Le gouverneur a adressé ses félicitations et ses remerciements au personnel de l'éducation pour leur remarquable travail cette année, qui s'est traduit par un taux de réussite élevé des élèves au baccalauréat 2023 dans la province du Kanem.