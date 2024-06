Tchad : réunion de recettes élargies à Kelo

Le préfet du département de la Tandjile-Ouest, Doud Souleymane Ousmane, a dirigé une réunion de recettes élargies de son département ce mercredi 12 juin 2024.



Y étaient conviés, les différents chefs des services du département, y compris les sous-préfets. Ces assises ont pour objet d'informer et d'orienter les chefs des services sur le message du gouverneur.



Le chef du département dit que le gouvernement de la cinquième République a besoin de recettes pour fonctionner. Il relève que dans 30 services déconcentrés de l'État qui doivent normalement faire de recettes, il n'y a que deux ou trois qui le font.



Par ailleurs, il cite le service de la Douane qui a fait plus d'un milliard, suivi de celui de l'inspection, les impôts domaniaux et la commune. Le numéro 1 de la Tandjile-Ouest, Doud Souleymane Ousmane, appelle les chefs des services à respecter les commerçants et les autres citoyens. Car c'est eux qui font les recettes.



« Pour qu'ils vous fassent confiance, il faut que leur contribution arrive au Trésor public », dit-il. Doud Souleymane Ousmane frappe du poing sur la table en disant ceci : « vous êtes tous des hommes de terrain, on n’a pas besoin que vous restiez dans les bureaux, à part le trésorier. Et aucun chef de service ne doit voyager sans ordre de mission ».



« Nous sommes des collaborateurs et non des amis. Soyons des collaborateurs francs. Il n'y a pas de chef de service autonome », ajoute le préfet. Le chef du département clôture en disant que les sous-préfets sont responsables de recettes dans leurs zones respectives.



À la fin de la rencontre, le secrétaire général du département de la Tandjile-Ouest, Ali Abakar Issa informe que désormais, la réunion de recettes se tiendra chaque mercredi à 10 heures, au département.