Tchad : réunion de suivi-évaluation du système éducatif autour du chef de l’Etat

Le président de la République, chef de l’Etat, Mahamat Idriss Deby Itno a présidé ce matin au Palais Toumaï, une réunion de suivi-évaluation du système éducatif. Cette rencontre a regroupé les ministres en charge de l’Enseignement supérieur et de l’Education nationale, leurs collaborateurs ainsi que les proches collaborateurs du chef de l’Etat.



A cette occasion, le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno, a convié les ministres en charge de l’Enseignement supérieur et de l’Education nationale à faire le point des progrès accomplis après six mois d’exercice.



Dans la dynamique des réunions d’évaluation des secteurs de l’eau, de l’énergie et de la santé, cette séance a permis de faire l’état des lieux de la mise en œuvre des sept actions, au titre du chantier 4 du projet de société du chef de l’Etat, préconisées pour la refondation du système éducatif tchadien.



Les deux ministères, ayant pris la pleine mesure de leurs responsabilités pour la refondation du système éducatif tchadien, ont élaboré deux plans d’actions quinquennaux qui détaillent toutes les activités à réaliser pour garantir l’efficacité et la qualité de l’enseignement au Tchad.



Les deux plans d’actions prennent en compte les actions dédiées à la refondation du système éducatif tchadien ainsi que les réalisations déjà faites en six mois d’exercice. Lesdits plans d’actions ont été soumis à l’appréciation du président de la République au cours de cette séance, qui a permis aussi d’évaluer les réalisations effectuées au cours des six premiers mois d’exercice.



Au niveau de l’Education nationale, le ministre Mamadou Gana Boukar, qui se réjouit de l’initiative du chef de l’Etat, a mis en avant les progrès significatifs déjà enregistrés en dépit du contexte difficile.



Au niveau de l’Enseignement supérieur également, beaucoup de progrès ont été réalisés, notamment la maitrise du calendrier de l’année académique, a indiqué le ministre d’Etat, Dr Tom Erdimi. Et les ambitions pour les cinq années à venir ne manquent pas.



Les plans d’actions quinquennaux présentés par les deux départements ministériels contiennent une batterie d’actions, allant de la construction des infrastructures, à la formation et au recrutement des enseignants en passant par les manuels et didactiques scolaires en phase avec les exigences de l’heure.



De plus, pour plus d’efficacité, ces planifications ont été faites pour arrimer le système éducatif à la décentralisation qui sera mise en œuvre à l’issue des élections législatives et locales du 29 décembre prochain, a relevé le ministre de l’Education nationale, Mamadou Gana Boukar.



Le président de la République, Mahamat Idriss Deby Itno qui se réjouit de la dynamique enclenchée par les deux ministères, a beaucoup insisté sur le fait que l’éducation est le pilier fondamental du développement, invitant à une mobilisation générale de toutes les parties prenantes pour garantir une mise en œuvre efficace des réformes nécessaires.



Il s’agit de bâtir un système éducatif qui réponde aux aspirations des jeunes tchadiens et aux exigences du marché du travail.