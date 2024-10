Tchad : réunion du comité de vigilance d'Abéché pour renforcer la sécurité dans le périmètre urbain

Le préfet du département de Ouara, Achafi Issa Abbo, représentant le gouverneur du Ouaddaï, a officié ce jour mercredi, 30 octobre 2024, une réunion regroupant les administrateurs délégués, chefs des arrondissements, chefs des quartiers et carrés. L’objectif de cette rencontre est de faire la mise en place des comités de vigilance dans les différents quartiers de la ville d'Abéché.



Etaient présents à ces assises, la première et le troisième adjoint au maire, respectivement Khadidja Assamah Issa et Daoud Doungous Taguilo.



Introduisant la rencontre, le troisième adjoint au maire, Daoud Doungous Taguilo a salué la présence de chaque chef de quartier, pour avoir rehaussé de sa présence la réunion. Il précise que le comité de vigilance de chaque quartier est composé de 10 membres, et est placé sous la responsabilité directe de l'administrateur délégué chef d'arrondissement, en termes d'organisation et de gestion dudit comité.



Le préfet du département de Ouara Achafi Issa Abbo, a donné des instructions et orientations aux chefs de quartiers, à redoubler d'efforts pour mieux sécuriser leurs circonscriptions, afin de sécuriser la population et les biens.



Quelques délégués d'arrondissement et chefs de quartier se sont relayés, pour poser des questions pour un éclaircissement par rapport la mission du comité de vigilance. Il faut noter que le comité a pour mission de sensibiliser la population sur la gestion du quartier, la salubrité, la sécurité et la surveillance attentive et soutenue des suspects.



Une prière a été dite à la fin de la rencontre, pour la paix au pays.