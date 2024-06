Tchad : réunion interministérielle d’évaluation des travaux de l'hôtel Toumaï Palace

Une réunion de travail a eu lieu entre le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat et le ministre de l’Aménagement du territoire et de l’Habitat, concernant la réception provisoire de l'hôtel Toumaï Palace.



Le ministre du Développement touristique, de la Culture et de l’Artisanat Abakar Rozzi Teguil et son collègue de l'Aménagement du territoire, de l'Habitat et de l'Urbanisme Mahamat Assileck Halata, avec les techniciens des deux départements, se sont réunis ce lundi 03 juin 2024, pour évaluer les travaux de l'hôtel Toumaï Palace, afin de procéder à la réception provisoire.



Le MATHU a expliqué au ministre de Tourisme et à sa délégation, toute l’historique, le cahier de charges et la procédure relative à la construction de l’hôtel, jusqu’à la phase actuelle des préparatifs à la réception.



Cette réunion de travail, qui sera reproduite à d’autres séances, permettra au MATHU de réceptionner ce joyau et de rétrocéder au ministère en charge de Tourisme, un bâtiment apte pour exploitation, conformément aux règles de l’art. •