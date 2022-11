Tchad : réunion sécuritaire autour du gouverneur du Sila

Le gouverneur du Sila, le général Ismaël Yamouda Djorbo, a présidé une réunion de sécurité ce 27 novembre à Goz-Beïda, chef-lieu de la province, avec les autorités administratives, les leaders religieux et les chef traditionnelles.



Le général Ismaël Yamouda Djorbo a souligné que le problème qui préoccupe est le phénomène des coupeurs de route et les probables conflits qui pourraient naître entre éleveurs et agriculteurs en cette période de récolte. Pour éviter ce genre de conflits, le gouverneur a demandé la collaboration de tout un chacun.



Le général Ismaël Yamouda Djorbo a demandé également à tout les responsables de dégager tous le Bogo-Bogo sans délai. Il a ordonné au commandant de la légion de la gendarmerie de muter tout chef de poste et les commandants de brigades qui ont fait plus de trois ans à leur poste.



Les chefs de canton et les chefs de tribu ont fait un plaidoyer pour l'augmentation des agents de sécurité dans certains zones. Ils ont demandé à l'État de leur fournir des dotations en moyens roulants pour mieux réagir en cas de braquage.