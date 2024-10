Tchad : révision de la loi sur la protection de l'environnement face aux menaces climatiques

Le ministre de l'Agriculture, par ailleurs ministre intérimaire de l'Environnement et de la Pêche, a été interpellé le 15 octobre 2024 à l'Assemblée nationale par les conseillers nationaux, au sujet du projet de loi visant la protection de l'environnement. Le changement climatique, avec ses effets néfastes, affecte de manière significative les conditions de vie des populations et leurs moyens de subsistance.



Les recherches montrent que le Tchad est l'un des pays les plus vulnérables au changement climatique. Conscient de la fragilité de ses écosystèmes et de ses communautés, le Tchad s'est engagé à renforcer ses actions en matière de protection de l'environnement en adhérant à divers instruments juridiques et initiatives internationales.



C'est dans ce contexte qu'il a adopté la Loi N° 014/PR/98 du 17 août 1998, définissant les principes généraux de la protection de l'environnement. Pendant plus de deux décennies, cette loi a constitué le cadre juridique permettant de protéger l'environnement des menaces naturelles et technologiques.



À l'ère du changement climatique, de nouvelles menaces globales pèsent sur l'environnement et requièrent des solutions efficaces et adaptées, tant à l'échelle nationale qu'internationale. L'apparition de nouveaux facteurs a rendu la Loi N° 014/PR/98 du 17 août 1998 insuffisante et inadaptée aux exigences actuelles de la protection de l'environnement.



Parmi ces nouveaux facteurs figurent les éléments naturels tels que l'avancée du désert, la forte pluviométrie, les inondations dévastatrices, les sécheresses, les vagues de chaleur, les vents violents et les tempêtes de sable, ainsi que le développement des activités industrielles (exploitation pétrolière, gazière, minière) et la pression démographique (expansion des villages et des villes, coupe abusive des arbres, déforestation).



Ces fléaux ont eu un impact négatif sur les secteurs agricole, forestier, pastoral et halieutique, contribuant ainsi à la dégradation des ressources naturelles.



Face à ces nouvelles menaces, le gouvernement de la 5ème République du Tchad a jugé nécessaire de réviser cette loi pour garantir une gestion écologique durable et efficace de l'environnement, essentielle au bien-être de la population. Le projet de loi a été approuvé avec 156 voix pour, 0 contre, et 1 abstention.