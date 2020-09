Tchad : révision du fichier électoral, les citoyens appelés à se faire enrôler

La Commission électorale nationale indépendante (CENI) a lancé lundi à N'Djamena, la campagne nationale de sensibilisation sur la révision du fichier électoral des électeurs et l'inscription sur les listes électorales. Elle a choisi l'agence Nima Tech pour cette étape clé qui se déroule dans les 23 provinces du Tchad.



La campagne se déroule du 28 septembre au.7 octobre 2020.



Le président de la CENI provinciale pour la ville de N'Djamena, Boukar Adoum Tchere, explique qu'un fichier électoral avait été élaboré pour les élections présidentielles en 2016 qui compte 6.298.801 électeurs. "Quatre ans après et avant la prochaine élection présidentielle, il est nécessaire de réviser le fichier électoral pour prendre en compte les tchadiens qui ont obtenu l'âge de la majorité, obtenu la nationalité tchadienne ou changer de domicile entre temps, etc", indique-t-il.



Boukar Adoum Tchere lance un appel solennel à adhérer à la chose citoyenne et exhorte les tchadiens à profiter au maximum pour se faire enrôler.



Abakar Youssouf Zeid, conseiller économique du gouvernorat de N'Djamena, exprime le souhait que tous les acteurs s'impliquent dans cette campagne de mobilisation générale à travers l'information et la sensibilisation.



Le nouveau recensement ne concernera que les tchadiens qui depuis 2016 ont atteint la majorité électorale et ceux n'ayant pas pu être enrôlés en 2016.



Les électeurs ayant déjà été enrôlés en 2016 et qui souhaitent des mutations seront enregistrés à nouveau (électeurs qui en raison de leur déplacement se trouvent sur des nouvelles circonscriptions électorales).



La révision du fichier électoral biométrique des tchadiens de l'intérieur se déroulera du 1er au 20 Octobre 2020 sur toute l'étendue du territoire.