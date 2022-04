Tchad : rideaux sur le festival des arts et de la culture du peuple de la Tandjilé à Laï

Conférences débats, danses et luttes traditionnelles, contes, spectacles sur l'amour, le vivre ensemble et la prévention des conflits agriculteurs/éleveurs ont marqué le festival pendant une semaine.



Le président du comité d'organisation du festival, Keinani Jonas, s'est réjouit de l'initiative qui selon lui a permis "aux fils et filles de Tandjilé de toucher du doigt les vrais problèmes qui entravent le développement de cette localité".



Par ailleurs, "ces assises ont permis également aux festivaliers de trouver une réponse citoyenne visant la levée des contraintes, des actions prioritaires afin de relever tous les défis".