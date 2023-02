Tchad : « risque de déchirures sociales », Kabadi alerte sur l'usage des réseaux sociaux

Le 1er février 2023, Dr Haroun Kabadi, président du Conseil national de transition (CNT), a prononcé un discours au Palais de la démocratie pour marquer l'ouverture de la session parlementaire 2023.



Au cours de son discours, il a abordé la question des réseaux sociaux et leur impact sur la société tchadienne.



Le président Kabadi a déclaré que certains citoyens utilisent mal les réseaux sociaux en diffusant des discours de haine, de calomnie et de médisance qui menacent l'harmonie des familles et des communautés.



Selon lui, si cette situation persiste, il y aura un risque de déchirures sociales au Tchad. Pour remédier à cette situation, le président Kabadi a appelé le gouvernement et la HAMA à utiliser tous les moyens légaux pour traquer les messages et éventuellement poursuivre les auteurs devant la justice.



Il a conclu en affirmant que le Tchad a besoin de paix. Le président Kabadi a souligné l'importance de garantir la paix et l'harmonie sociale dans le pays, en utilisant les réseaux sociaux de manière responsable.