Tchad : risque de fermeture de l'usine des BDT de Moundou, les grossistes préoccupés

"Il serait souhaitable que l'État intercède"



L'association des grossistes a commencé l'année 2020 avec 36 jours de grève à cause de la hausse de plus de 45%. des prix de différents produits suite au non renouvellement de la convention d'exonération des taxes. S'en est suivi la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19.



Selon Mbainda Tamtoloum, "les agrégats macro-économiques ou du moins les indicateurs clés sont parlants et ne sont pas alarmants. (...) Vouloir fermer l'usine de Moundou pour des raisons économiques ne tient pas debout, sinon pour des raisons d'intérêts et de leadership."



Il estime qu'il serait souhaitable que "l'État intercède auprès du groupe Castel pour éviter la fermeture au risque de créer un autre Covid20, et pour favoriser le climat des affaires pour l'écoulement des produits."



"Sinon les contrats signés ne seront pas avantageux pour les grossistes. Vouloir ravitailler les dépôts à partir de la production de N'Djamena créera beaucoup d'autres problèmes difficiles à résoudre", prévient-il.



Les brasseries sont implantées à Moundou depuis le 1er décembre 1964.