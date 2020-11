Tchad : route Massakory-Moussoro, centrale solaire ; plusieurs chantiers annoncés

"Vous dire que tout est rose n'est pas digne" ; le plaidoyer de la gouverneure du Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, a trouvé un écho favorable auprès du chef de l'État. Idriss Déby a fait mardi plusieurs promesses en faveur de la province.



Le lancement des travaux de la route Massakory-Moussoro sera effectif en 2021 tandis qu'une centrale solaire verra le jour dans le chef-lieu du Hadjer Lamis.



Autres annonces : les travaux de construction du gouvernorat et de la résidence du gouverneur débuteront d’ici fin décembre 2020.



Ces infrastructures vont être complétées par le lycée de Massakory qui sera construit et des ouvrages qui seront réalisés pour faire face au problème récurrent de l’eau.



Plusieurs doléances exprimées par la gouverneure



La gouverneure du Hadjer Lamis, Dr. Haoua Outman Djamé, s'est exprimée mardi sur plusieurs difficultés que traverse sa province, dans une allocution prononcée à l'occasion du lancement d'un double projet par le chef de l'État à Massakory.



Elle a énuméré plusieurs "problèmes" : le manque crucial d'eau, les problèmes d'administration du territoire, d’effectifs des forces de défense et de sécurité, de la jeunesse, du mariage précoce, d'infrastructures et de prise en charge des handicapés.



"Des châteaux d'eau ont été construits dans toutes les provinces mais celui de Massakory et de Bokoro sont à l’arrêt", affirme Dr. Haoua Outman Djamé.



Le gouverneur évoque également le manque d'infrastructures administratives et militaires ainsi que des moyens roulants.



« Les forces de défense et de sécurité sont en sous-effectif alors que notre province est située aux portes du Lac Tchad et du Cameroun à partir duquel les forces du mal nous attaquent », ajoute la gouverneure qui sollicite « d’importants moyens de locomotion et d'armement. »



Selon la gouverneure, l’hôpital central de Massakory et le district sanitaire ont été détruits par les fortes pluies de cette année. Ces structures sanitaires sont confrontées au manque de matériel médical.



Concernant le service public de l’information, la gouverneure estime qu’il est difficile de sensibiliser contre le coronavirus dès lors que l’ONAMA manque d’équipements et de studios de journalisme. « On ne peut pas sensibiliser s'il n'y a pas une radio FM dans certains départements », précise Dr. Haoua Outman Djamé.