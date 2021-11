Tchad : rumeurs d'enlèvement d'enfants à Abéché, la mairie réagit à la psychose

"Cette pratique d'un nouveau genre et méconnu dans notre milieu commence à prendre de l'ampleur et sème le désarroi et la psychose dans de nombreuses familles", indique Mahamat Sale Ahmat Adam.



Le maire de la ville d'Abéché invite tous les parents à "être vigilants et à prendre leur responsabilité pour ne pas laisser les mineurs divaguer dans la nature au risque de tomber dans les pièges de ces criminels gangsters, trafiquants d'enfants".



"Les forces de défense et de sécurité seront mobilisées pour traquer sans relâche les bandits qui se livrent à cette pratique mystérieuse, illégale et louche", assure-t-il.