Tchad : "s’attaquer aux enseignes françaises est une erreur de cible", fustige le PRET

Le PRET s’indigne de cette nouvelle vague de tensions et de répressions qui porte un nouveau coup aux processus en cours dans notre pays, selon un communiqué.



"Cette stratégie jusqu’au-boutiste utilisée par les uns et les autres fragilise durablement la cohésion sociale en empêchant la société civile de jouer son rôle de contre-pouvoir, pourtant primordial à toute démocratie", affirme le parti de Me. Bongoro Théophile.



"Le Tchad entretient des relations historiques avec la France. S’attaquer aux enseignes françaises en croyant viser des intérêts français est une erreur de cible et est négatif pour le Tchad lui-même", ajoute le parti.



Face à cette situation préoccupante, le PRET condamne avec la dernière énergie l’usage systématique et excessif de la violence d’Etat contre les manifestants et le rétrécissement de l’espace civique au Tchad et la destruction des biens publics et privés. Il exige des autorités de la transition la libération immédiate et sans conditions de l’ensemble des personnes arrêtées lors de cette manifestation et l'arrêt des pressions à l’encontre des autres manifestants et des leaders de Wakit Tama.



Le PRET lance un appel au président du Conseil militaire de transition de faire arrêter les tensions socio-politiques qui minent la quiétude et la sérénité de la population et pouvant entraîner un désordre inquiétant.