Tchad : "s'il y a des défaillances, ça ne vient pas de notre côté" (ministre Sécurité)

Le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, général Idriss Dokony Adiker, a affirmé le 9 mai, sur le plateau de la télévision nationale, que la population ne collabore pas du tout avec les forces de l'ordre et ne participe pas à sa propre sécurité.



Pour le ministre, les forces de sécurité sont activement mobilisées 24h/24, font des patrouilles et arrêtent des malfaiteurs. "S'il y a des défaillances ça ne vient pas de notre côté", selon le ministre. Il s'est dit surpris de constater que des personnes arrêtées et incarcérées à Koro Toro se retrouvent à N'Djamena. Et d'ajouter que "le travail des forces de sécurité n'est pas suivi par la justice".



Le manque de collaboration de la population



"Vous allez par exemple en Europe, vous avez des gens qui viennent témoigner quand on dit "Appel à témoins". Aujourd'hui, les tchadiens ne témoignent pas". (...) Si vous ne pouvez même pas vous permettre de donner un numéro de plaque minéralogique et vous voulez que les forces de défense et de sécurité assurent votre sécurité, à mon avis ce n'est pas évident", a affirmé le ministre.



D'après lui, "la collaboration doit se faire à tous les niveaux. La police est là pour sécuriser les paisibles citoyens. Les paisibles citoyens doivent collaborer avec la police pour que leur sécurité soit au mieux assurée".