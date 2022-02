TCHAD Tchad : saccage d’une auberge à Abéché, le propriétaire arrêté

Alwihda Info | Par Info Alwihda - 7 Février 2022





Une série d’agressions, extorsions des biens et troubles de jouissance qu’a connu l’établissement “La fraîcheur” à Abéché au quartier Sika (environ 300 mètres au Nord du gouvernorat). Le 20 janvier 2022 autour de 21 heures passé, deux personnes à bord d’une moto ont frappé au portail, le superviseur a ouvert puis d’un coup, plusieurs autres personnes armées de machette, couteaux, bidon d’essence, etc, se sont amassés en vitesse. Ils se sont disputés la porte avant que le superviseur a ne réussisse à la refermer. Les agresseurs ont cherché à casser le portail, ont envoyé des projectiles de bidons d’essence allumés, des cailloux, etc. Les 2 gendarmes détachés pour la sécurité de l’établissement ont réagi avec des tirs de sommation puis ont appelé les secours.



À l’arrivée des secours sur les lieux, les bandits ont tous fuit. Quelque minutes après, l’équipe d’intervention a fait savoir qu’il y a un mort et un blessé. S’en est suivi l’arrivée de la police puis de la sécurité territoriale (ST). La ST a procédé aux arrestations du superviseur, du propriétaire de la maison et de son cousin qui l’a accompagné sur les lieux après l’événement. Les deux gendarmes ont aussi été arrêtés par la compagnie et conduits en prison.

Arrêtés dans la nuit du 20 janvier 2022, les trois civils ont transité par la prison de la ST, à la gendarmerie, puis les cinq détenus ont été emmenés à la maison d’arrêt d’abéché le 1er février 2022.



Ce n’est pas la première agression qui a lieu à l’auberge. D’autres ont été recensées le 13 juin 2021, le 22 octobre 2021 et le 5 novembre 2021. Les agresseurs ont tout cassé à leur passage, tabassé le personnel, blessé l’ex-agent de sécurité gendarme, cassé les téléviseurs, ventilateurs, voitures, etc. Les informations sur ces agresseurs ont été fournies régulièrement au chef de quartier, au 4e arrondissement, à la mairie, à la ST, à la gendarmerie puis au gouvernorat. De ce qui précède, aucune solution n’a été trouvée pour le dialogue et la cohabitation pacifique.

À l'issu des rencontres initiées par les dirigeants de l’établissement La Fraîcheur auprès des leaders du quartier, il a été notifié au propriétaire de l’auberge que c’est le quartier d’une famille et qu’il n’y a pas le droit d’y acquérir un terrain ou d’y construire un établissement ayant pour activité la restauration et l’hébergement.



Toutes ces informations ont été transmises avec les contacts utiles au gouverneur de la province. Mais le péché capital est que le propriétaire de cette maison est un ressortissant du Sud du pays.



Parmi les agresseurs du 20 janvier 2022, celui qui a succombé des suites de ses blessures est zagawa tandis que le blessé se trouvant à l’hôpital est gourane. L’établissement n’étant plus sécurisé, les familles des agresseurs sont reparties emporter une partie des biens et incendier le reste. Pour finir, aucun des agresseurs n’a été arrêté ni inquiété. Affaire à suivre.





