Tchad : saisie d’armes et de milliers de munitions cachées dans des sacs d’oignons

En bref. Des armes de guerre et des milliers de munitions dissimulées dans des sacs d'oignons ont été saisies et présentées à la presse lundi matin à Doba, au gouvernorat du Logone Oriental.



"C'est pour la troisième fois après la fête de Ramadan qu'on arrête des trafiquants d'armes et de munitions", a déclaré le gouverneur Moussa Haroun Tirgo.



Il appelle sa population à la vigilance et à la collaboration avec les forces de défense et de sécurité.



Détails à suivre.