Tchad : saison pluvieuse, la commune d’Ati se prépare en conséquence

Le maire de la commune d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, accompagné de ses conseillers et du responsable de sécurité, a effectué samedi une descente sur le terrain pour constater l'état d'avancement des travaux de curage de caniveaux et l'aménagement de la route de la ville.



Compte tenu de la situation de catastrophe que la ville d'Ati a vécu l'année dernière, elle ne souhaite plus rester les bras croisés en attendant la saison pluvieuse. C’est ainsi qu’il est décidé de commencer les travaux de curage des caniveaux et l'aménagement des grandes artères de la ville d'Ati pour faire face aux éventuelles fortes pluies qui pourraient avoir des conséquences désastreuses.



Ces efforts consentis avec les moyens de bord permettront aux eaux fluviales de circuler et rendre certains endroits accessibles à la population.



Le maire de la ville d'Ati, Abakar Moussa Kaïdallah, a demandé à la population des quartiers riverains de pratiquer la bonne méthode de salubrité en mettant les ordures hors des caniveaux curés.