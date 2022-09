Tchad : "sans l'implication des chefferies, on ne peut pas régler le problème agriculteurs-éleveurs"

Sadou Sayo, participant au dialogue national, demande une harmonisation des chefferies traditionnelles. Il estime qu'au niveau de la base, elles ne sont pas considérées, surtout dans le règlement des conflits. "Prenons le conflit éleveurs-agriculteurs, parfois, les gens peuvent se déplacer en laissant les chefferies traditionnelles derrière. Sans l'implication des chefferies traditionnelles, on ne peut pas régler ce problème éleveurs-agriculteurs", dit-il.



"Ensuite, quand le conflit est né, d'autres profitent pour l'enlèvement des enfants contre rançons et le vol de bétail", ajoute Sadou Sayo.



"Je propose l'implication des chefferies traditionnelles. Aussi, que l'État veille à rehausser leurs indemnités car c'est insuffisant pour leur permettre d'être sur le terrain tout le temps. Il faut aussi créer un comité qui serait composé des agriculteurs, éleveurs, la société civile, les jeunes et femmes pour aider ces chefferies traditionnelles à régler les conflits", détaille l'intervenant.