Tchad : scission de la SNE, autosuffisance énergétique ; les projets du PCMT pour 2023

En matière énergétique, Mahamat Idriss Deby relève l'urgence d'assurer à terme le droit à l'électricité pour tous, ce qui exige de procéder à la segmentation des activités du secteur de l'énergie électrique pour assurer la bonne gouvernance du secteur à travers une gestion transparente et cohérente.



Il instruit les ministres en charge de l'Énergie et des Finances de faire appliquer toutes les mesures requises pour une mise en oeuvre effective de l'ensemble des dispositions de la Loi du 26 août 2019 sur la libéralisation du secteur de l'électricité, en vue de créer un véritable marché de l'énergie.



Selon le chef de la transition, cela nécessitera aussi la restructuration de la Société nationale d'électricité afin de parvenir à une scission du gestionnaire du réseau de transport et du gestionnaire de réseau de distribution de ceux en charge de la production (SNE et producteurs indépendants).



"Tous les efforts doivent être mis en oeuvre pour permettre une production suffisante de l'énergie solaire dans les provinces et à N'Djamena, où l'auto-suffisance énergétique doit être au rendez-vous en 2023", demande le chef de la transition.