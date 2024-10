Tchad : séance d'informations en visio-conférence sur les élections américaines

L’ambassade des États-Unis d'Amérique au Tchad, a organisée ce mardi 29 octobre, une séance d'informations en visio-conférence sur les élections américaines prévues la semaine prochaine.



Dirigée par Pr Amy Greene, spécialiste des dynamiques en sciences politiques, la visioconférence sur les élections présidentielles américaines. La spécialiste a expliqué davantage le déroulement des élections présidentielles aux États-Unis aux journalistes locaux et ceux d'Afrique.



Pour elle, cette conférence a pour but de faire comprendre et savoir aux journalistes, la structure des élections américaines, les marges de manœuvres auprès des électeurs et les principaux enjeux. En effet, ces enjeux peuvent être d'ordres économique et sanitaire, sur le genre et la politique étrangère.



En ce qui concerne les sondages, entre le Républicain Donald Trump et la Démocrate, la vice-présidente Kamala Harris, Amy Greene déclare que les sondages restent pour l'instant égalitaires.