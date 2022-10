Tchad : séance de lecture du Coran à Abéché pour la paix dans le pays

À l'occasion de l'investiture du président de la Transition, le directeur général d'une société a organisé le 12 octobre à Abéché, une séance de lecture du Saint Coran, pour la paix et la stabilité au Tchad.



A cette occasion, le Saint Coran a été récité 1526 fois au siège de la société, en présence du gouverneur de la province du Ouaddaï, Ibrahim Ibni Oumar, entouré de ses proches collaborateurs.



Le gouverneur Ibrahim Ibni Oumar a émis le souhait de voir ce genre d'initiatives s'intensifier dans toute la province. L'entrepreneur Abdelkerim Adam, à l'origine de cette initiative, estime que la recherche de la paix en cette période de Transition, est indispensable.



Au nom du Conseil supérieur des affaires islamiques du Ouaddaï, Cheikh Younous Mahmoud a demandé aux musulmans d'implorer Allah, à travers la lecture du Coran et la prière pour un Tchad uni et prospère. Le CSAI entend organiser une grande campagne dans toute la province sur la cohabitation pacifique et le vivre-ensemble, dans les jours à venir.