Tchad : séance de sensibilisation et de restitution des formations à Doba

Les membres du comité de veille de la commune de Beboni, assisté par l'agent mobilisateur communautaire de la Nya, ont organisé ce 20 novembre 2023 à Beboni une séance de sensibilisation couplée à la restitution des formations à Doba.

Cette séance de sensibilisation et de restitution a drainé un grand public composé essentiellement de femmes.



À l'entame des travaux, Mme le maire de Beboni s'est félicitée de la présence massive des femmes, ce qui témoigne à suffisance l'écoute des femmes dans le monde rural, avant de les inviter à conjuguer leurs efforts, pour acquérir les connaissances, et pour une meilleure vie dans les communautés.



Après l'intervention du maire, le secrétaire général du comité de veille a parcouru les différents aspects permettant à la communauté de s'organiser elle-même, pour lutter contre les aléas climatiques qui s'imposent toujours dans la production agricole.



Pour une compréhension juste et durable, l'agent mobilisateur communautaire de la Nya a éclairci l'auditoire sur les stratégies à adopter, pour une bonne gestion des produits agricoles, tout en mettant l'accent sur l'épargne. L'agent mobilisateur communautaire de la Nya s'est attardé sur l'assurance agricole indicielle qui est un concept nouveau pour les communautés.



Avec des exemples précis, l'orateur explique à l'assistance l'assurance indicielle qui est basée sur l'indice climatique, à savoir la sécheresse et l'excès de pluie dans une zone. Le versement de la prime à l'assureur, par le producteur, dépend du coup de production et du revenu global.



Après les différentes présentations, les participants ont focalisé leurs préoccupations sur les autres risques, notamment la mauvaise gestion agricole, la dévastation des champs par les animaux domestiques, l'inondation non pluviale, etc. Toutes ces questions ont été posées par les participants pour des éclaircissements.